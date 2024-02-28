Депутат прокомментировал появление западного спецназа на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что не удивлен присутствию западного спецназа на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Белика, Украина превратилась в ультрасовременный реалистичный тренажер для армий Запада, где они отрабатывают тактику и проверяют новые виды вооружений.

«Поставки оружия западными странами делаются не для помощи Украины, а ради заботы о себе любимых на тот случай, если придется столкнуться с таким противником, как Россия», — отметил Белик.

До этого газета Financial Times написала со ссылкой на европейского высокопоставленного военного чиновника, что на Украине присутствует западный спецназ.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью FT о западном спецназе на Украине, заявил, что на Украине действительно могут быть военные специалисты из стран Запада, которые не принимают участие в боях.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.