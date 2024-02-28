В США назвали оружие для следующей войны

В 2024 году американская армия может внедрить ряд новых систем, включая легкие танки M10 Booker, боевые машины пехоты (БМП) XM30 и боевые роботизированные машины. Об этом пишет журнал National Interest (NI).

По мнению автора публикации, модернизированное вооружение поможет США подготовиться к новым войнам «против таких грозных противников, как Китай и Россия».

«Армия США проходит значительную модернизацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру ведения войны, сосредоточившись на крупномасштабных обычных сражениях против таких грозных противников, как Китай и Россия. Этот сдвиг знаменует собой отход от двух десятилетий операций по борьбе с повстанцами», — говорится в публикации.

Отмечается, что ключевые разработки касаются легкого танка M10 Booker, бронемашины поддержки пехоты со 105-мм основной пушкой и другим тяжелым вооружением, а также боевой механизированной машины пехоты XM30, поставляемой на замену устаревшего M2 Bradley с повышенной поражающей способностью и живучестью.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на американское оборонное ведомство сообщал, что армия США сократится на 24 тысячи человек из-за нехватки персонала.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.