Российский эксперт предположил, что на Украине есть военные, не участвующие в боях

На Украине могут военные специалисты из стран Запада, которые не принимают участие в боях. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине.

Неназваный европейский высокопоставленный военный чиновник завил британскому изданию, что все знают о присутствии западного спецназа на Украине, однако об не заявляли официально.

«Я думаю, что там все варианты есть — это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наемников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться», — предположил Суздальцев.

По его словам, это обычное дело, такие специалисты — простые наблюдатели, но военные в отставке участвуют в боевых действиях

Эксперт добавил, что спецназ «классического формата» в Европе до сих пор есть только у Великобритании и Франции.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут.

По данным «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил заявление главы Франции о возможной отправке западных войск на Украину.

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.