Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский эксперт предположил, что на Украине есть военные, не участвующие в боях

Эксперт Суздальцев: на Украине могут быть военные Запада, не участвующие в боях

close
100%
Umit Bektas/Reuters

На Украине могут военные специалисты из стран Запада, которые не принимают участие в боях. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине.

Неназваный европейский высокопоставленный военный чиновник завил британскому изданию, что все знают о присутствии западного спецназа на Украине, однако об не заявляли официально.

«Я думаю, что там все варианты есть — это бывшие, отставные сотрудники спецслужбы, спецназа, которые участвуют в боях в роли наемников. Но реальные специалисты там тоже могут находиться», — предположил Суздальцев.

По его словам, это обычное дело, такие специалисты — простые наблюдатели, но военные в отставке участвуют в боевых действиях

Эксперт добавил, что спецназ «классического формата» в Европе до сих пор есть только у Великобритании и Франции.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут.

По данным «Страна.ua», президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил заявление главы Франции о возможной отправке западных войск на Украину.

Ранее Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами