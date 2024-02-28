Командование украинской армии перебросило резерв личного состава одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьков и расселило бойцов в общежитии действующего вуза. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке.

«В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений Харькова стали заселяться украинские военные численностью до роты, которые прибыли из центральной части страны», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

По данным Марочко, это подразделение было создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

До этого Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.