Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Марочко сообщил о прибывших в Харьков резервах ВСУ

Марочко: ВСУ расселяют по гражданским объектам прибывающие резервы в Харькове

close
100%
Marienko Andrew/AP

Командование украинской армии перебросило резерв личного состава одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьков и расселило бойцов в общежитии действующего вуза. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке.

«В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений Харькова стали заселяться украинские военные численностью до роты, которые прибыли из центральной части страны», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

По данным Марочко, это подразделение было создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

До этого Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации нового рода войск ВСУ — сил беспилотных систем.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами