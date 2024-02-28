США сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

Самолеты США и военный корабль коалиции сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» в Красном море. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Дроны, выпущенные с территории Йемена, сбили 27 февраля. В CENTCOM заявили, что эти БПЛА представляли прямую угрозу торговым судам, проплывающим через Красное море.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

На этой неделе также стало известно, что германский фрегат, который был направлен в Красное море в рамках морской миссии Евросоюза по защите судоходства, впервые отразил атаку хуситов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.