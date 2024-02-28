В России заявили о подготовке к наступлению в зоне СВО

Российская армия готовится к наступлению на определенных участках на линии фронта в зоне проведения спецоперации. Об этом Tsargrad.tv рассказал первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

Однако на каких именно участках будет идти наступление — «военная тайна», подчеркнул он. При этом, по его словам, в данном вопросе есть проблема, которая заключается в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют дроны-камикадзе.

«Хорошего мало, если честно. А особенно с учетом того, каким образом наращивается это использование, с учетом перспектив применения искусственного интеллекта. Это значит, что в дальнейшем мы можем столкнуться с целыми роями дронов», — подчеркнул Пинчук.

По его словам, в России стоит задача разработать новые средства радиоэлектронной борьбы, которые будут способны «действовать в режиме очень маневренного анализа».

28 февраля в Минобороны России сообщили, что российские войска закрепились в освобожденном поселке Ласточкино и продолжают вести наступление. По словам заместителя командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Енисей», российские бойцы сейчас находятся на том же месте, где раньше располагалась администрация Ласточкино.

Ранее эксперт назвал цель летнего контрнаступления ВСУ.