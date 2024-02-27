Байден рассказал, что грозит Украине без поддержи США

Украина столкнется со смертоносными последствиями без помощи Соединенных Штатов, за которую отказывается проголосовать палата представителей конгресса США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам встречи со спикерами обеих палат конгресса, передает ТАСС.

«И на Украине, я думаю, срочная потребность. Надеюсь, мы сможем немного поговорить об этом. И, думаю, каждый день последствия бездействия на Украине катастрофические», — заявил Байден.

Он добавил, что общаясь с лидерами стран «Группы семи». В этом объединении также выражают опасения насчет дальнейших возможностей Киева продолжать конфронтацию с Москвой.

До этого лидер демократического большинства в сенате американского конгресса Чак Шумер заявил, что прекращение оказания Соединенными Штатами военной помощи Украине приведет к ее поражению.

А спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что тема безопасности американской границы с Мексикой, через которую ежедневно пытаются проникнуть в страну сотни и тысячи нелегальных мигрантов, остается на первом месте.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.