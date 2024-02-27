В Британии оценили вероятность войны с Россией

Лондон не находится «на грани войны» с Москвой. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал адмирал Тони Радакин, передает ТАСС.

«Мы не находимся на грани войны с Россией. На нашу территорию не собираются вторгаться. Никто в министерстве обороны не ведет разговоры об обязательной воинской повинности в классическом понимании этого термина. Великобритания находится в безопасности, поскольку мы являемся частью НАТО — самого крупного и сильного альянса, а также потому, что мы — ответственная ядерная держава», — заявил Радакин.

Он заявил, что заявления о военной угрозе Британии со стороны России являются не более чем громкими заголовками в СМИ.

До этого отставной британский военный заявил, что неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident с борта подводной лодки HMS Vanguard подрывает военную репутацию Великобритании.

21 февраля британская ракета во время испытаний упала и утонула рядом с подлодкой, где в это время находился министр обороны.

Ранее британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО из-за поломки.