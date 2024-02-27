Итальянский генерал оценил возможность отправки западных войск на Украину

Бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО (КФОР) итальянский генерал Фабио Мини полагает, что отправка западных войск, НАТО или отдельных стран, не реализуема по разным, в том числе техническим, причинам. Об этом сообщает ТАСС.

Мини подчеркнул, что в своей книге «Европа в войне» он рассматривает вариант отправки войск на Украину. На четырех страницах описаны все возможные варианты, из них ни один не реализуем.

По словам генерала, для распределения войск вдоль линии соприкосновения для обеспечения разграничения нужен миллион солдат, которых нет у государств НАТО.

Он подчеркнул, что в Европе возможно организовать масштабное военное производство, что потребует бросить на это все ресурсы, а страны ЕС фактически перейдут на экономику войны. Генерал добавил, что это неприемлемо в первую очередь для Германии.

До этого советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис в комментарии к заявлению французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Запада на Украине заявил, что Вильнюс рассматривает вопрос об отправке туда военных.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.