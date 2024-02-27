В США пообещали в скором времени представить соглашение о прекращении огня в Газе

До конца недели Белый дом представит план перемирия в Газе, где продолжается самое масштабное за последние десятки лет палестино-израильское противостояние. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что к концу выходных <…>. Мой помощник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки [к соглашению о прекращении огня — «Газета.ru»], но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня», — заявил Байден.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа к 4 марта.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.