Любые вероятные действия стран Североатлантического альянса (НАТО), направленные против России, противоречат интересам американцев и европейцев, люди не хотят этого. Об этом заявил бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями».

По словам Беннета, руководство военного блока не выполняет волю собственного народа.

«Уже нет такого понятия как европейская армия или НАТО. Есть британская армия, немецкая армия, шведская армия, французская армия, финская, итальянская армии», – сказал политолог, добавив, что разрозненные армии будут уничтожены российским вооруженными силами, если попробуют вступить в противостояние с РФ.

Беннет также назвал президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне заявил о возможности отправки войск стран НАТО в зону конфликта, марионеткой. Слова французского лидера, считает бывший офицер, являются попыткой глобалистов убедить народ Европы, что Россия якобы намерена вторгнуться в Париж, Берлин или Лондон.

27 февраля министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона об отправке войск на Украину никто не поддержал.

Ранее в Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград после вступления Швеции в НАТО.