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В Минобороны России подтвердили уничтожение танка Abrams

ВС РФ подбили первый танк Abrams под Авдеевкой, за который обещали 10 млн рублей

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

На Авдеевском направлении ВС России уничтожили до 485 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также танк Abrams. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились двух танков, трех боевых машин пехоты, в том числе «Bradley», шести боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также двух гаубиц Д-30.

До этого сообщалось, что российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей.

Накануне к северо-западу от Авдеевки впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил о слабых местах танков Abrams.

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