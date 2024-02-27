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Минобороны России сообщило, что ВС РФ препятствуют переправе ВСУ с правого берега Днепра

Минобороны: ВС РФ не дают ВСУ переправиться с правого берега Днепра у Крынок

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Reuters

Российские военнослужащие точными ударами по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствуют. противнику переправиться с правого берега Днепра в районе Крынок. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Российские военнослужащие, операторы беспилотных летательных аппаратов вскрывают расположение техники и вооружения Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок», — отмечается в публикации.

Накануне в Минобороны России сообщали, что российские солдаты обхитрили украинский дрон и спасли раненого товарища.

До этого жители освобожденной Авдеевки Юрий Филипко и Максим Чмырь помогли эвакуировать раненого российского солдата. По словам местных жителей, российские солдаты вывели Филипко и Чмыря из обстреливаемой Авдеевки в тыл, в один из городов Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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