Зеленский заявил, что украинские власти пока не собираются расширять масштабы мобилизации

На Украине не собираются расширять масштабы мобилизации, пока новый главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский не завершит аудит армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Нет, мы не говорим об этом до того момента, пока главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский] не проведет аудит», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о расширении мобилизации.

До этого Зеленский подписал закон о мобилизации военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометной «неотложно». Украинские депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года. Но сроки демобилизации в документе не прописаны.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.