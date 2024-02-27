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Зеленский заявил, что украинские власти пока не собираются расширять масштабы мобилизации

Зеленский: масштабы мобилизации не изменятся, пока Сырский не проведет аудит ВСУ

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Офис Президента Украины

На Украине не собираются расширять масштабы мобилизации, пока новый главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский не завершит аудит армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

«Нет, мы не говорим об этом до того момента, пока главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский] не проведет аудит», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о расширении мобилизации.

До этого Зеленский подписал закон о мобилизации военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометной «неотложно». Украинские депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года. Но сроки демобилизации в документе не прописаны.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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