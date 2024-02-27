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Российские военные уничтожили пункт новых беспилотных сил Украины

Марочко: в Харьковской области уничтожили пункт дислокации беспилотных сил ВСУ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации нового рода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) — сил беспилотных систем. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, все случилось в Волчанске Харьковской области. Сначала расчет БПЛА обнаружили во время мониторинга мест запусков ударных дронов по территории Белгородской области в населенном пункте Казачья Лопань. Затем в населенном пункте Волчанск на территории предприятия уничтожили ангар.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

До этого стало известно об обстреле Брянской области со стороны ВСУ. По словам губернатора, в результате попадания снарядов на промышленном объекте было частично повреждено остекление административного здания.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

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