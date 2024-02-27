Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья

ТАСС: украинские силовики в Херсоне проводят чистки пророссийского подполья

close
100%
СБУ

В Херсоне украинские силовики проводят активный поиск пророссийского населения после удара по расположению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС заявил представитель пророссийского подполья.

«В городе сильный шухер. Наши ребята сейчас все ушли в тень. Чистки начались после удара по расположению сотрудников СБУ, приехавших из Киева», — заявил собеседник агентства.

27 февраля в Херсоне артиллерийским ударом уничтожено расположение СБУ из Киева. «Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон», — рассказали источники СМИ.

В результате атаки было зафиксировано много пострадавших, несколько человек не выжили.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами