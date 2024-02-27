Украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья

В Херсоне украинские силовики проводят активный поиск пророссийского населения после удара по расположению Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом ТАСС заявил представитель пророссийского подполья.

«В городе сильный шухер. Наши ребята сейчас все ушли в тень. Чистки начались после удара по расположению сотрудников СБУ, приехавших из Киева», — заявил собеседник агентства.

27 февраля в Херсоне артиллерийским ударом уничтожено расположение СБУ из Киева. «Подполье выяснило, где располагаются сотрудники СБУ, приехавшие из Киева в Херсон», — рассказали источники СМИ.

В результате атаки было зафиксировано много пострадавших, несколько человек не выжили.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее офицер СБУ раскрыл слабое место ВСУ на фронте.