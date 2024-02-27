Стало известно об эвакуации госучреждений Украины из Купянска

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Водолацкого, у украинских властей «начинается паника», а в Харькове», в районе Синьковки и Песчаного на Харьковском направлении идут бои. Российские войска отодвигают силы 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантных и механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказал депутат, данные бригады ВСУ несут огромные потери личного состава, однако главком украинских войск Александр Сырский продолжает приказывать им «контрнаступать».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска за последние сутки отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении.

25 февраля член временной комиссии Верховной рады Украины по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова заявляла, что после Авдеевки ВСУ рискуют потерять Купянск и Харьков.

Ранее жители Харькова начали срочно избавляться от недвижимости в городе.