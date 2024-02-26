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Над Белгородской областью уничтожены шесть снарядов ВСУ

МО РФ: средства ПВО уничтожили шесть снарядов ВСУ над Белгородской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, снаряды были сбиты в воздухе 26 февраля около 21:20 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Колотиловка Краснояружского района.

В пресс-службе Минобороны РФ также сообщали, что ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки.

26 февраля российские военные поразили установку зенитно-ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии в зоне проведения спецоперации. В операции участвовали оперативно-тактические самолеты, беспилотные, ракетные войска и артиллеристы ВС РФ.

24 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.

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