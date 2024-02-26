Над Белгородской областью уничтожены шесть снарядов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов украинской реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, снаряды были сбиты в воздухе 26 февраля около 21:20 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Колотиловка Краснояружского района.

В пресс-службе Минобороны РФ также сообщали, что ВС России сбили более 60 украинских беспилотников за сутки.

26 февраля российские военные поразили установку зенитно-ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии в зоне проведения спецоперации. В операции участвовали оперативно-тактические самолеты, беспилотные, ракетные войска и артиллеристы ВС РФ.

24 февраля Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.