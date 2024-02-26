Воздушную тревогу объявили на Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

С 12:41 по московскому времени сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Спустя около часа тревога была объявлена на всей территории Украины.

В ночь на 26 февраля украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Харьковской области произошла новая серия взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил об аудите в украинских войсках после Авдеевки.