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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кропивницком

«Общественное»: в Кропивницком произошли взрывы

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Shutterstock

В Кропивницком Кировоградской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Издание не приводит подробности происшествия.

Отмечается, что в некоторых регионах Украины, включая Кировоградскую область, действует воздушная тревога.

До этого телеканал «Общественное» сообщал, что в Харьковской области произошла новая серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Накануне в Кропивницком также произошла серия взрывов. Звук взрыва также был слышен в городе Полтаве, расположенном на северо-востоке Украины.

В ночь на 25 февраля в подконтрольных Киеву районах Запорожской области были зафиксированы взрывы. Местные власти никак не прокомментировали ситуацию.

24 февраля в окрестностях города Николаев, расположенного на юге Украины, также произошел взрыв.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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