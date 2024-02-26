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Губернатор Севастополя предупредил жителей об учениях флота

Развожаев связал громкие звуки в центре Севастополя с учениями флота

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Громкие звуки, которые раздались в центре города Севастополя, связаны с учениями флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

Он отметил, что тренировки проходят в районе Северного и Южного молов. В рамках учений российские военнослужащие, в том числе, используют стрелковое оружие.

«Тренировка продлится ориентировочно до 13:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — написал глава местной администрации.

При этом он добавил, что в самом городе обстановка спокойная.

Вечером 25 февраля в Севастополе сработали сирены воздушной тревоги. Вместе с этим в районе главной бухты населенного пункта появился дым, который Развожаев связал с применением российскими солдатами табельных средств маскировки.

Позже особый режим в городе отменили. Воздушная тревога действовала менее одного часа.

В тот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили две украинские ракеты в небе над акваторией Черного моря. По данным министерства обороны страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на российской территории около 19:00 мск.

Ранее губернатор Севастополя заявил о нежелании людей покидать город, несмотря на опасные события.

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