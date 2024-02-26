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Правительство выделит 4 млрд рублей на поддержку ряда мобилизованных граждан

Кабмин выделит 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных граждан и контрактников

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на поддержку отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников в рамках специальной военной операции. Об этом пресс-служба кабмина сообщила в Telegram-канале.

Отмечается, что отдельные категории мобилизованных россиян и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Речь идет о военнослужащих, которые до частичной мобилизации или заключения контракта являлись пенсионерами российских силовых структур — МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других — и получали пенсию за выслугу лет.

В правительстве заверили, что данное решение поможет возобновить такую социальную поддержку.

Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин своим указом от сентября 2023 года.

Так же январе этого Путин поручил правительству внести в законодательство страны изменений, предусматривающих предоставление льгот родственникам участников боевых действий.

Ранее в ЕР предложили освободить от срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.

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