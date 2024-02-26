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Стало известно о повреждениях в Днепропетровской области Украины после пожара

В Днепропетровской области Украины повредили предприятие

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Телеграм-канал «SHOT»

В Днепропетровской области Украины повреждено предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, на объекте произошел пожар, Однако никто из людей не пострадал, отметил он.

В течение ночи в Днепропетровской области, а также в других регионах Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Издание «Общественное» написало о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). В результате в городе возник пожар, сообщает издание «Страна».

Сирены звучали также в Сумской, Полтавской, и Харьковской областях. Произошли взрывы в Харькове.

Вечером 25 февраля сообщалось, что в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины произошла серия взрывов.

Примерно в это же время стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили две украинские ракеты над Черным морем. До этого в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

Ранее Владимир Зеленский оценил ближайшее будущее Украины.

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