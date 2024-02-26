ICAN предупредил о возможном переходе конфликта на Украине в ядерное противостояние

Конфликт на Украине может намеренно или непреднамеренно превратиться в ядерное противостояние, поскольку растет число опасных проявлений поведения. Такое мнение высказала координатор политики и исследований Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, с 2022 года наблюдается рост риторики и опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которые были осуждены многими странами. Сандерс-Закре призвала обладающие ядерным оружием государства и их союзников проявлять осторожность в заявлениях и действиях, и уничтожить свои ядерные арсеналы.

«Единственный гарантированный способ навсегда остановить ядерную эскалацию и предотвратить ядерную войну - это ликвидировать ядерное оружие», — подчеркнула представитель ICAN.

Специалист также высказала мнение, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) является единственным многосторонним документом, благодаря которому можно проследить ликвидацию ядерного оружия. К этому договору присоединилась почти половина всех членов ООН.

Сандерс-Закре призвала все страны присоединиться к ДЗЯО, чтобы добиться отмены ядерного оружия.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в современном мире нельзя исключать «случайного» начала ядерного конфликта. По его словам, в связи с этим «игрища» вокруг Украины крайне опасны.

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