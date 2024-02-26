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В Германии сообщили об отчаянных поисках боеприпасов для Украины по всему миру

Генерал-майор Фройдинг: ФРГ отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

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Global Look Press

ФРГ прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг, слова которого передает журнал Spiegel.

«Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру», — сказал он, отметив, что артиллерийские и зенитные боеприпасы «не представлены в изобилии на полках магазинов».

26 февраля сообщалось, что в Амстердаме состоялась демонстрация в поддержку мира и против поставок западного оружия Украине.

Вечером 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущие месяцы станут трудными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения поддержки Киеву.

До этого американская газета The Washington Post писала, что командование Вооруженных сил Украины беспокоится, что запасы снарядов могут скоро иссякнуть.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосовании.

Ранее Зеленский обозначил дедлайн по помощи от США.

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