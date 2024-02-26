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Хуситы дважды пытались атаковать танкер США в Аденском заливе

В Аденском заливе хуситы дважды пытались атаковать американский танкер

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» 24 февраля в Аденском заливе дважды пытались атаковать танкер под американским флагом. Об этом со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) сообщает ТАСС.

В ночное время по американскому танкеру Torm Thor, находившемуся в Аденском заливе, хуситами была пущена противокорабельная ракета. Она упала в воду, не нанеся судну никакого ущерба.

Ранее сообщалось, что хуситы выпустили несколько противокорабельных ракет по танкеру Torm Thor.

24 февраля вооруженные силы США сбили семь противокорабельных ракет хуситов.

До этого движение «Ансар Аллах», которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проходить по Красному морю.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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