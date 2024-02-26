Российская авиация поразила скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает в министерство обороны России.

«В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ», — сказано в сообщении.

В ночь на 26 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под контроль южную часть населенного пункта Работино на Запорожском направлении.

25 февраля депутат Верховной рады Александра Устинова сказала, что если Украина не получит дополнительной помощи от Запада, то существует высокий риск потерять Купянск и Харьков.

До этого американская газета The Washington Post писала, что командование Вооруженных сил Украины беспокоится, что запасы снарядов могут скоро иссякнуть.

Ранее Владимир Зеленский посетовал на нехватку людей в рядах ВСУ.