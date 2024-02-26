В Харьковской области произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харьковской области прозвучала серия взрывов», — сказано в сообщении.

В регионе объявлена воздушная тревога.

В ночь на 26 февраля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе слышны взрывы.

Позже в в четырех областях Украины были отменены воздушная тревога спустя полчаса после объявления. Сирены звучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, и Харьковской областях. Произошли взрывы в Харькове.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Владимир Зеленский заявил об аудите в украинских войсках после Авдеевки.