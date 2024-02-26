В Харькове произошли взрывы

В Харькове слышны взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышны взрывы», — написал Терехов.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Вечером 25 февраля сообщалось, что в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины произошла серия взрывов.

Примерно в это же время стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили две украинские ракеты над Черным морем

До этого в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

Кроме того, взрывы произошли в Киевской области Украины в районе Каневского водохранилища.

Ранее Владимир Зеленский оценил ближайшее будущее Украины.