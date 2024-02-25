Зеленский заявил об аудите в украинских войсках после Авдеевки

В войсках Украины проводится аудит на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским Авдеевки и Крынок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает РИА Новости.

«Задание главкома проводить аудит, он должен быть в каждом месте, каждой бригаде. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать и исправить. Аудит проводится после двух лет, мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте», — сказал Зеленский.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли. При «относительно контролируемом» отходе часть солдат попала в плен. В ВСУ ожидают впереди сложных боев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля Зеленский заявил, что Валерий Залужный был снят с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины из-за новых планов Киева на фронте.

Ранее в Раде предупредили о высоком риске лишиться Купянска и Харькова.