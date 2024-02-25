Глава ГУР Украины заявил, что гражданским не стоит пользоваться Крымским мостом

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал новые атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) на Крымский мост. Его слова передает пресс-служба украинского ГУР в своем Telegram-канале.

«Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили», — указывается в публикации.

Буданов объявил о подготовке «новых сюрпризов» и порекомендовал гражданскому населению не передвигаться по этому мосту.

«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове», — резюмировал начальник украинской разведки.

В сентябре Буданов предупреждал, что ВСУ продолжат наносить удары по Крымскому мосту, и российское руководство не сможет ничего с этим сделать. Он добавил, что в подобной ситуации российскому президенту Владимиру Путину останется только «расстроиться».

Ранее глава Мюнхенской конференции призвал к поставке ВСУ ракет Taurus для атак на Крымский мост.