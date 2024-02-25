Российские десантники взяли в плен бойцов элитной бригады ВСУ

Десантники Вооруженных сил РФ взяли в плен двух украинских солдат на Запорожском направлении. Оружие сдали бойцы элитной 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По информации агентства, данное украинское формирование было направлено в Запорожскую область в середине 2023 года. Члены бригады принимали участие в летнем контрнаступлении.

«Мы по рации сказали старшему, что тут (на позиции. — «Газета.Ru») нечего сидеть, потому что окоп весть развален. И где-то через час он нам сказал идти на откат, мы собрались, вылезли и начали идти на откат», — рассказал пленный боец ВСУ Максим Попок.

Он отметил, что в результате старший группы повел подчиненных в неправильную сторону. При этом планшет, который был у украинских солдат, вышел из строя и не работал.

«Мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки, и потом началась стрельба, начали отстреливаться», — добавил источник агентства.

Как он сказал, всего под обстрел попали трое военнослужащих ВСУ. Украинское формирование потеряло одного человека, и еще один боец получил ранение. После этого пострадавший и сам Максим Попок были эвакуированы с поля боя российскими солдатами.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в социальных сетях о переходе к «маневренной обороне», но затем отредактировал текст.