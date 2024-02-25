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Войска РФ заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

МО: ВС РФ отразили семь контратак и заняли позиции на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении за сутки, заявили в министерстве обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

На этом направлении войска РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое в ДНР.

Кроме того, военные отразили семь контратак противника в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка в ДНР. В общей сложности ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, а еще — 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что войска РФ впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. По его словам, ВСУ пытаются также наращивать применение беспилотной авиации на Авдеевском направлении.

Накануне украинские СМИ сообщили, что ВСУ оставили поселок Ласточкино, который находится к западу от Авдеевки. Решение об отходе было принято в связи с усилившейся угрозой для флангов украинской армии и маршрутов их снабжения.

Ранее военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки.

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