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На Украине заявили о превышающих возможности США и ЕС потребностях ВСУ

Минстратегпром: потребности ВСУ в боеприпасах превышают возможности США и ЕС

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Reuters

Глава минстратегпрома Украины Александр Камышин заявил, что потребности украинских войск в боеприпасах в условиях конфликта превышают возможности производства США и Евросоюза. Его слова на конференции «Украина. Год 2024» передает РИА Новости.

«Мы наращиваем производство боеприпасов, на этот год кратно наращиваем. Но насколько бы мы его ни нарастили, наши потребности ВСУ больше, чем производственные возможности США и ЕС», — сказал Камышин.

По словам министра, Украина утроила производство вооружения, и теперь в оборонной сфере работают 500 предприятий.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора с советником канцлера ФРГ по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плетнером заявил, что Евросоюз должен поторопиться с военной помощью Киеву.

25 февраля телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит «трудный выбор» по использованию сокращающихся боеприпасов. Командиры вынуждены решать, «когда артиллеристы будут стрелять, а когда им нужно сдержаться».

Ранее Зеленскому доложили о проблемах ВСУ.

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