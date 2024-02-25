Главком ВСУ заявил о переходе к «маневренной обороне», но изменил сообщение

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что войскам нужно переходить к «маневренной обороне» из-за усложнившейся ситуации на фронте, а после отредактировал свое сообщение. Об этом пишет ТАСС.

«По многим направлениям обстановка сложна и требует постоянного контроля. Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности использование потенциала маневренной и позиционной обороны», — сказал Сырский.

После этого главком отредактировал свое сообщение, удалив упоминание о «маневренной и позиционной обороне».

До этого Сырский написал пост, посвященный второй годовщине российской специальной военной операции. Сырский перечислил успехи Вооруженных сил Украины на поле боя, но в то же время напомнил, что попытка контрнаступления ВСУ «в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата». Генерал-полковник подчеркнул, что украинские войска продолжат борьбу, чтобы не потерять еще один населенный пункт, как это произошло с Авдеевкой.

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