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ВСУ трижды обстреляли Донецк «натовскими» снарядами

СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 мм

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять «натовских» снарядов в сторону города Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства региона, утром 25 февраля украинские бойцы трижды обстреляли населенный пункт. В частности, в 7:55 было зафиксировано три прилета в поселке Кураховка в Петровском районе Донецка.

«8:25 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпушено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в публикации.

Кроме того, в 11:15 солдаты ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В сторону расположенного здесь населенного пункта Карловка также было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщил, о повреждении нескольких многоквартирных домов в результате обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, здания находятся в Петровском районе Донецка. У одного из них оказалось повреждено остекление, а у второго — кровля.

Ранее несколько сел в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

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