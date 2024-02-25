Объект инфраструктуры получил повреждение на западе Украины

Инфраструктурный объект получил повреждение утром в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале.

«Сегодня утром произошло повреждение объекта инфраструктуры», — отмечается в публикации.

В ночь на 25 февраля в нескольких областях Украины, в том числе в Хмельницкой, объявлялась воздушная тревога. Утром 25 февраля некоторые средства массовой информации сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.

Также назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.

До этого сообщалось, что объект критической инфраструктуры, находящийся в украинском городе Харькове, оказался полностью уничтожен в результате взрыва.

В ночь на 10 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в трех городах Украины произошли взрывы. Речь идет об Одессе, Харькове и Очакове. При этом в Николаевской области, где находится последний населенный пункт, произошло частичное отключение света.

Ранее в Винницкой области Украины загорелся инфраструктурный объект.