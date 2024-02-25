Белгородский губернатор назвал число атак ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали регион за прошедшие сутки.

По словам губернатора, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено восемь артиллерийских снарядов, а над селом Никольское системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский дрон.

В Дубовском сельском поселении Белгородского района в после отражения воздушной атаки ВСУ средствами ПВО была повреждена кровля в одном частном домовладении, а в Новосадовском сельском поселении повреждены три автомобиля.

Кроме того, в поселке Горьковский 24 февраля дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. По окраине села Заречье-Второе было выпущено шесть минометных снарядов, а по селу Замостье — четыре. В селе Вязовое с трех беспилотников ВСУ были сброшены три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, который также был атакован двумя дронами-камикадзе.

Как сообщил Гладков, в Новооскольском округе в районе хутора Развильный, в Прохоровском районе рядом с селом Шахово, в Чернянском районе рядом с селом Волоконовка и в Старооскольском округе над селом Долгая Поляна системой ПВО также были сбиты беспилотники ВСУ. В Шебекинском округе по селу Середа было выпущено семь минометных снарядов. Там же с БПЛА были сброшены два взрывных устройства.

«Под минометный обстрел попал МАПП «Шебекино», зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщил глава региона.

До этого Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины 23 февраля выпустили по Белгородской области более 40 единиц различных боеприпасов.

Агентство РИА Новости также передавало, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.

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