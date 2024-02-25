Под Авдеевкой заметили танки Abrams

Американские танки Abrams впервые заметили у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши бойцы зафиксировали появление танков Abrams. Такое впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сказал он.

По словам Кимаковского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются также наращивать применение беспилотной авиации на Авдеевском направлении.

23 февраля Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские танкисты уничтожили бронемашину на базе танка M1 Abrams под Авдеевкой.

До этого журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что российские танки Т-80БВМ лучше американских M1 Abrams по мобильности. Издание пояснило, что танки Т-80 с газотурбинной силовой установкой более мобильны. У американской армии только M1 Abrams оснащен таким двигателем, но он, по мнению экспертов, уступает российскому по соотношению мощности и веса.

Ранее стало известно, какая техника ВС РФ способна противостоять танкам Abrams.