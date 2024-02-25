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Названо количество ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Херсонской области

РИА Новости: ВСУ нанесли 34 удара по левобережью Херсонской области

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Reuters

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

«Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области», — сказал источник.

Всего за сутки были обстреляны шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Лагери, Казачьи, Днепряны, Кардашинка и Песчановка.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по ресторану в Донецке, в котором молодожены играли свадьбу. По данным очевидцев, на тот момент в ресторане находились примерно 50-60 человек.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.

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