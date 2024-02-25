Названо количество ударов ВСУ по населенным пунктам левобережья Херсонской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли 34 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

«Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 15 обстрелов мирных объектов Херсонской области», — сказал источник.

Всего за сутки были обстреляны шесть населенных пунктов: Новая Каховка, Новая Маячка, Лагери, Казачьи, Днепряны, Кардашинка и Песчановка.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по ресторану в Донецке, в котором молодожены играли свадьбу. По данным очевидцев, на тот момент в ресторане находились примерно 50-60 человек.

Ранее ВСУ обстреляли село в Белгородской области.