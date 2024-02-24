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Российский военный прокомментировал вывод войск ВСУ из Ласточкино

Полковник Кошкин: ВС РФ успешно преследуют ВСУ на Авдеевском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Вооруженные силы России весьма успешно преследуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

По его словам, ВСУ отступали из Авдеевки «весьма хаотично» и сейчас движутся на Запад, в то время как российская сторона продолжает их преследовать.

Он отметил, что Ласточкино и Северное — это то направление, где из Авдеевки отходили части украинских подразделений.

«Если есть информация о том, что части ВСУ покинули Ласточкино, то это весьма позитивная новость», — заявил Кошкин.

24 февраля российский военный корреспондент Борис Рожин заявил, что украинская армия ушла из поселка Северное в Донецкой народной республике (ДНР), расположенном неподалеку от Авдеевки.

Незадолго до этого армия Украины доложила о выходе из поселка Ласточкино в Донецкой народной республике (ДНР), расположенном к западу от Авдеевки.

Ранее военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки.

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