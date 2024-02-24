В МИД Украины заявили, что ЕС скоро поставит Киеву более 150 тыс. боеприпасов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в соцсети Х, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов до конца марта. Соответствующее заявление министр сделал по итогам разговора с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем.

В своем сообщении глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что артиллерийские снаряды сейчас для Киева являются абсолютным приоритетом.

«До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тыс. боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок», — говорится в публикации.

При этом не уточняется тип боеприпасов.

18 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что за три месяца ситуация на поле боя на Украине разрешится. Дипломат призвал союзников Киева нарастить финансовую и военную поддержку ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность окончания конфликта в эти сроки. Заявление Борреля прозвучало после слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, который предупредил, что СВО начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому может идти дольше планируемого.

Ранее главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов для союзников Украины.