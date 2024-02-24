Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины заявили, что ЕС скоро поставит Киеву более 150 тыс. боеприпасов

Кулеба утверждает, что до конца марта ЕС поставит Киеву 170 тыс. боеприпасов

close
100%
Tobias Hase/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в соцсети Х, что Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов до конца марта. Соответствующее заявление министр сделал по итогам разговора с главой дипслужбы Евросоюза Жозепом Боррелем.

В своем сообщении глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что артиллерийские снаряды сейчас для Киева являются абсолютным приоритетом.

«До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тыс. боеприпасов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок», — говорится в публикации.

При этом не уточняется тип боеприпасов.

18 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что за три месяца ситуация на поле боя на Украине разрешится. Дипломат призвал союзников Киева нарастить финансовую и военную поддержку ВСУ. Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил вероятность окончания конфликта в эти сроки. Заявление Борреля прозвучало после слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, который предупредил, что СВО начиналась против Украины, а позднее «приняла форму войны против коллективного Запада», поэтому может идти дольше планируемого.

Ранее главы МИД Британии и Польши назвали пять приоритетов для союзников Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами