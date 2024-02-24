Минобороны РФ сообщило, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Согласно сообщению ведомства, самолеты были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово.

20 февраля Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области. Кроме того, в этот же день Вооруженным силам (ВС) РФ удалось перехватить семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot американского производства и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

22 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что российские средства ПВО сбили воздушную цель над территорией региона.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления и склад с лодками ВСУ на берегу Днепра.