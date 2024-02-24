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Эксперт назвал число накопленных в ВС РФ беспилотников

Эксперт Сивков: российские войска в 2023 году накопили до 10 тысяч беспилотников

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что российские войска во время подготовки к украинскому контрнаступлению 2023 года накопили до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в его статье для ТАСС.

По словам Сивкова, был создан резерв боеприпасов, которого будет достаточно для ведения боевых действий с высокой интенсивностью в течение длительного времени. В их числе БПЛА различных типов, количество которых могло приближаться к 10 тысячам. Такие данные приводятся на основании интенсивности их применения, известной из открытых источников.

Сивков отметил, что перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия создала глубокоэшелонированную оборону, опирающуюся на развитую систему фортификационных сооружений, минно-взрывных заграждений и комплексную систему огневого поражения, при попытках прорвать которую противник должен был понести тяжелые потери.

24 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в будущем получат новые БПЛА, которые будут управляться с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

До этого американский наемник Мэтт Вандайк заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что российские части наносят интенсивные удары беспилотниками по скоплениям украинских солдат.

20 февраля военный эксперт Алексей Леонков предупреждал, что ВСУ будут пытаться компенсировать снарядный голод массовым применением на линии фронта дешевых FPV-дронов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько дронов за сутки применяют российские солдаты в зоне СВО.

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