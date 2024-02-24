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Военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки

Военный Дандыкин: ВСУ пытаются реализовать оборону после отступления из Авдеевки

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время пытаются реализовать оборону в зоне боевых действий. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, слова которого передает «Лента.ру».

«Противник очухался от потерь. Он пытается реализовать оборону. Наши продвигаются вперед. Сейчас они продолжают стрелять, но уже могут применять только HIMARS или дальнобойные орудия. То есть возможности его в этом плане для того, чтобы кошмарить население Донецка, ограничены», — сообщил Дандыкин.

24 февраля в Минобороны РФ рассказали об уничтоженной технике ВСУ на Авдеевском направлении.

В этот же день командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России Сергею Шойгу о массовой сдаче в плен украинских военных в Авдеевке. Согласно докладу Мордвичева, в плен российским силам сдались порядка 200 человек. Он добавил, что в ближайшие дни Вооруженные силы РФ планируют забрать еще около сотни пленных.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о «нытье» Украины.

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