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Шойгу приказал усилить группировку войск «Центр» средствами РЭБ

Шойгу поручил дополнительно усилить группировку войск «Центр» средствами РЭБ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить группировку войск «Центр», предоставив ей дополнительные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

В заявлении отмечается, что 24 февраля Шойгу проинспектировал работу группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Министр встретился с командующим данной группировкой Андреем Мордвичевым и офицерами штаба, которые доложили ему о текущей обстановке на поле боя и характере действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно усилить группировку средствами радиоэлектронной борьбы прежде всего в тактическом звене», — уточняется в публикации.

Кроме того, глава военного ведомства обратил внимание на возросшую роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при ведении боевых действий. По словам Шойгу, министерство обороны запланировало поставить российским войскам новые дроны на управлении при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Он пояснил, что эти технологии должны повысить эффективность применения БПЛА в зоне конфликта.

Ранее бойцам группировки войск «Центр», отличившимся в ходе боев за донецкий город Авдеевку, вручили государственные награды.

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Операция на Украине
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