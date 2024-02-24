Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шойгу встретился с командующим группировкой «Центр» Мордвичевым

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой «Центр» о ситуации в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск «Центр» генерал-полковника Андрея Мордвичева о текущей ситуации на поле боя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

В субботу, 24 февраля, Шойгу проинспектировал работу группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Министр встретился с командующим и офицерами штаба, которые доложили ему о выполнении боевых задач российскими войсками и характере действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Командующий группировкой <...> доложил генералу армии Сергею Шойгу, что несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась», — говорится в заявлении.

Более того, Мордвичев рассказал главе профильного ведомства о ситуации в районе донецкого города Авдеевки. По его словам, к текущему моменту Вооруженные силы РФ отбросили украинские войска с занимаемых ими позиций у населенного пункта более чем на 10 км.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли, сколько бойцов ВСУ сдались в плен после взятия Авдеевки российскими войсками.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами