Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России Сергею Шойгу о массовой сдаче в плен украинских военных в Авдеевке. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно докладу Мордвичева, в плен российским силам сдались порядка 200 человек. Он добавил, что в ближайшие дни Вооруженные силы РФ планируют забрать еще около сотни пленных.

До этого Минобороны РФ сообщало, что взятый в плен в Авдеевке украинский солдат посоветовал сослуживцам сдаваться.

24 февраля также стало известно, что российские десантники взяли опорный пункт Вооруженных силы Украины (ВСУ) на Артемовском направлении.

До этого костромские десантники также взяли опорный пункт украинских войск. Как рассказали в оборонном ведомстве, штурмовые подразделения десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска.

Ранее военнослужащие группировки «Запад» на Купянском направлении остановили ротацию ВСУ.