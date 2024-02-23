Украинские СМИ сообщают о взрыве на юге Украины

Взрыв произошел в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает местное издание «Общественное».

Подробная информация не приводится.

В данный момент в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях действует воздушная тревога.

Утром 23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Одессе прозвучали мощные взрывы.

Также ночью взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. Сообщается, что взрывы произошли в Миргородской общине Полтавской области.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.