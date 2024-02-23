Грызуны испортили современные западные боевые машины, поставленные Украине

Грызуны испортили современные боевые машины, которые Запад поставил Украине. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Как рассказал изданию французский военный, некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, что привело к тому, что грызуны «съели» кабели на некоторых машинах.

«Это явление маргинальное, но оно говорит о реальном состоянии западной военной техники. Экологическая ответственность плохо противостоит войне. Западные автомобили были задуманы как демонстрация технологий. Но в грязи и холоде это не всегда получается», — пишет издание.

При этом французский военный отметил, что у украинской армии еще осталась советская военная техника.

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